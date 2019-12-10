شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يستضيف نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اتحاد الكرة على إقامة نهائي بطولة كأس مصر للموسم الجاري 2019 - 2020 باستاد القاهرة الدولي، حيث ينتظر إقامته فى شهر مايو المقبل.

ويرغب مجلس الجبلاية فى إقامة احتفالية مميزة لبطل كأس مصر خاصة أن بطولة الكأس والدوري ستكون الأخيرة للمجلس الحالي الذى سينهي مهامه نهاية شهر يوليو تمهيدًا لإقامة الانتخابات فى سبتمبر أو أكتوبر المقبل خاصة أن اللجنة الخماسية الحالية والتى تضم عمرو الجنايني رئيسًا وجمال محمد على نائبًا وعضوية كل من أحمد عبد الله ومحمد فضل وسحر عبد الحق لا يحق لهم الترشح للانتخابات بناء على قرار الاتحاد الدولي.

اختتمت الأحد مباريات دور الـ32 لكأس مصر بمواجهة طنطا وأسوان والتى أسفرت عن تأهل أسوان بعد الفوز بضربات الترجيح ليكتمل عدد الأندية المتأهلة لدور الـ16 وهم:

الأهلى والترسانة

أبو قير وحرس الحدود

الاتحاد وأسوان

Advertisements

المقاولون والمصري

الزمالك وسموحة

دجلة وأف سى مصر

طلائع الجيش والمقاصة

الإسماعيلى وبيراميدز.