شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحدد استاد نهائي كاس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اتحاد الكرة على إقامة نهائي بطولة كأس مصر للموسم الجاري 2019 - 2020 باستاد القاهرة الدولي ، حيث ينتظر إقامته فى شهر مايو المقبل.

ويرغب مجلس الجبلاية فى إقامة إحتفالية مميزة لبطل كأس مصر خاصة أن بطولة الكأس و الدوري ستكون الأخيرة للمجلس الحالي الذى سينهي مهامه نهاية شهر يوليو تمهيداً لإقامة الإنتخابات فى سبتمبر أو أكتوبر المقبل خاصة أن اللجنة الخماسية الحالية والتى تضم عمرو الجنايني رئيساً و جمال محمد على نائباً وعضوية كلاً من أحمد عبدالله و محمد فضل و سحر عبد الحق لا يحق لهم الترشح للإنتخابات بناء على قرار الاتحاد الدولي.

اختتمت الأحد مباريات دور الـ32 لكأس مصر بمواجهة طنطا و أسوان والتى أسفرت عن تأهل أسوان بعد الفوز بضربات الترجيح ليكتمل عدد الأندية المتأهلة لدور الـ16 وهم :

الأهلى والترسانة

أبو قير وحرس الحدود

الاتحاد و أسوان

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المقاولون والمصري

الزمالك وسموحة

دجلة واف سى مصر

طلائع الجيش والمقاصة

الإسماعيلى وبيراميدز.