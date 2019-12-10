شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحدد استاد نهائي كاس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اتحاد الكرة على إقامة نهائي بطولة كأس مصر للموسم الجاري 2019 - 2020 باستاد القاهرة الدولي ، حيث ينتظر إقامته فى شهر مايو المقبل.
ويرغب مجلس الجبلاية فى إقامة إحتفالية مميزة لبطل كأس مصر خاصة أن بطولة الكأس و الدوري ستكون الأخيرة للمجلس الحالي الذى سينهي مهامه نهاية شهر يوليو تمهيداً لإقامة الإنتخابات فى سبتمبر أو أكتوبر المقبل خاصة أن اللجنة الخماسية الحالية والتى تضم عمرو الجنايني رئيساً و جمال محمد على نائباً وعضوية كلاً من أحمد عبدالله و محمد فضل و سحر عبد الحق لا يحق لهم الترشح للإنتخابات بناء على قرار الاتحاد الدولي.
اختتمت الأحد مباريات دور الـ32 لكأس مصر بمواجهة طنطا و أسوان والتى أسفرت عن تأهل أسوان بعد الفوز بضربات الترجيح ليكتمل عدد الأندية المتأهلة لدور الـ16 وهم :
الأهلى والترسانة
أبو قير وحرس الحدود
الاتحاد و أسوان
المقاولون والمصري
الزمالك وسموحة
دجلة واف سى مصر
طلائع الجيش والمقاصة
الإسماعيلى وبيراميدز.
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