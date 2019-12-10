شكرا لقرائتكم كارتيرون يستعين بنفس تشكيل الزمالك في مواجهة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، علي الاستعانة بنفس تشكيل الفريق أمام مواجهة أول أغسطس الأخيرة للمشاركة فى اللقاء القادم أمام بيراميدز، الذي سيقام بعد غد الخميس، في الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويبحث الفرنسي كارتيرون عن تثبيت التشكيل لزيادة معدل الانسجام بين اللاعبين مع التغيير في أضيق الحدود لإراحة البعض في ظل حالة الإجهاد التي تأثر بها اللاعبين قبل توليه المسؤولية الفنية حيث يطبق المدرب الفرنسي، سياسة التدوير، بصورة لا تؤثر علي معدلات الانسجام داخل صفوف الفريق بإخطار أي لاعب عائد من الإصابة أو غير جاهز بدنيا بأنه سيشارك في عدد دقائق معين وسيقوم باستبداله مثلما فعل ذلك مع يوسف أوباما مهاجم الفريق في مباراتي الشرقية وأول أغسطس حيث أكد كارتيرون في اللقاء الأخير أمام بطل أنجولا إن استبدال أوباما عقب 60 دقيقة من اللقاء لكونه عائد من إصابة.

Advertisements

وكان الزمالك قد خاض مواجهة أول أغسطس بتشكيل يضم كلا من:"محمد عواد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أشرف بن شرقى وأوباما وأحمد زيزو فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم"، فاز الأبيض فى ذلك اللقاء بثنائية نظيفة فى المباراة التى جاءت ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.