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المصري يصرف مكافآت الفوز على رينجرز النيجيري للاعبين قبل مواجهة المقاولون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة المصري البوسعيدي صرف مكافأة الفوز على رينجرز النيجيري للاعبين قبل مواجهة المقاولون العرب الخميس المقبل في الجولة السابعة لمسابقة الدوري حتى تكون حافزًا للاعبين قبل تلك المواجهة المرتقبة التى يسعى فيها أبناء بورسعيد لتحقيق الفوز والعودة للمربع الذهبى من جديد.

ويحتل المصري المركز الثامن بجدول الدوري برصيد 7 نقاط من 5 مباريات حقق فيها الفريق فوزين وتعادلاً وحيدًا، بينما تلقى خسارتين.

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وقد طالب إيهاب جلال المدير الفني للمصري من لاعبيه غلق صفحة الكونفدرالية الأفريقية بعد التغلب بأربعة أهداف مقابل هدفين على رينجرز والاطمئنان بشكل كبير على موقف الفريق بالبطولة القارية وأصبح لا يفصله سوى أربع نقاط فقط من أصل أربع مباريات لضمان الصعود بشكل رسمي.

 

 

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