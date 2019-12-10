شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يستدرج سموحة على ملعب السلام فى الدوري العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الإنتاج الحربى نظيره سموحة فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، خلال المباراة التى تقام على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى العام.

وحذر حسام حسن، المدير الفنى لسموحة، لاعبى الفريق من انتفاضة الإنتاج الحربى فى مسابقة الدورى العام، خاصة أن الإنتاج ودع بطولة كأس مصر مؤخراً بخسارة مفاجئة أمام أبى قير للأسمدة بنتيجة 4/2 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

كما قرر حسام حسن تصعيد 6 ناشئين من فريقى 99 و2001 بالنادى السكندرى إلى الفريق الأول لسموحة، وذلك للمرة الأولى فى تاريخ النادى بهذا العدد، ومن المفترض أن يعتمد عليهم مدرب الفريق السكندرى خلال مشوار سموحة بالدورى العام، لتدعيم صفوف الفريق.

فيما طالب مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربي، اللاعبين بضرورة غلق صفحة كأس مصر والتركيز فى مباراة سموحة، وشدد المدير الفنى للإنتاج على ضرورة حسم الثلاث نقاط أمام الفريق السكندري، لتحسين وضع الإنتاج فى الجدول حيث يحتل الإنتاج الحربى المركز الـ 11 فى جدول المسابقة، برصيد 7 نقاط بعد 6 مباريات، فاز أبناء مختار فى مباراتين وتعادلوا فى واحدة وتلقوا الهزيمة فى ثلاث مباريات، فيما يحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدورى العام، برصيد 9 نقاط حصدها الفريق السكندرى بعد خوض 6 مباريات، حيث فاز سموحة فى مباراتين وتعادل فى 3 مباريات وخسر فى لقاء وحيد.