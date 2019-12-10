سجل أبطال كأس العالم للأندية في نظامه الجديد ونظامه القديم “كأس الإنتركونتيننتال”

كأس الإنتركونتيننتال هي منافسة أوروبية-أمريكية جنوبية لأندية كرة القدم كان ينظمها كل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وإتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وهي تعدّ بمثابة نواة كأس العالم للأندية. وتجمع الفائز من بطولة دوري أبطال أوروبا والفائز ببطولة كأس ليبرتادوريس.

أقيمت أول مرة في عام 1960 وفاز بها ريال مدريد الأسباني، بينما آخر بطولة أقيمت عام 2004 وفاز بها بورتو البرتغالي.

خلال السبعينات و بسبب أحداث العنف انسحبت العديد من الفرق الأوروبية من البطولة بسبب أحداث نهائي 1969، حيث اعتدى لاعبو إستوديانتيس دى لا بلاتا على لاعبي إيه سي ميلان في مباراة الأياب بمدينة بوينس آيرس الأرجنتينية.

و تم إلغاء البطولة مرتين تحديداً عامي 1975 و 1978، ولهذا ومن أجل تقليل العنف الذي هدد البطولة كلها، تم إجراء تعديل أخير على نظام البطولة في 1980، فتم اقامة مباراة واحدة على ارض محايدة مع لعب ركلات الجزاء لتحديد هوية الفائز.

وقد عبرت اليابان عن استعدادها للإستضافة المباريات بذلك، ومنذ ذلك العام وبدأ العمل بهذا النظام حتى إيقاف البطولة في 2004، وفي نفس العام التالي تم اعتماد اسم كأس تويوتا كأسم أخر للبطولة حيث أصبحت جميع المباريات التي تلعب في اليابان تحت رعاية شركة تويوتا للسيارات.

وتمتلك أندية إيه سي ميلان الإيطالي، وريال مدريد الإسباني، ونادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، وناديي (ناسيونال، وبينارول) الأوروغويانيين الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب كأس الإنتركونتيننتال برصيد 3 ألقاب لكل فريق.

وإليكم جدول أبطال كأس الإنتركونتيننتال + وصيف كل نسخة:

السنة البطل + البلد الوصيف+ البلد 1960 ريال مدريد- اسبانيا بنيارول- أوروغواي 1961 بنيارول- أوروغواي بنفيكا- البرتغال 1962 سانتوس- البرازيل بنفيكا- البرتغال 1963 سانتوس- البرازيل إيه سي ميلان- إيطاليا 1964 إنتر ميلان- ايطاليا إنديبندينتي- الأرجنتين 1965 إنتر ميلان- ايطاليا إنديبندينتي- الأرجنتين 1966 بنيارول- أوروغواي ريال مدريد- اسبانيا 1967 راسينغ- الارجنتين سيلتيك- اسكتلندا 1968 إستوديانتيس دي لا باتا- الارجنتين مانشستر يونايتد- انجلترا 1969 إيه سي ميلان- ايطاليا إستوديانتيس دي لا باتا- الارجنتين 1970 فيينورد- هولندا إستوديانتيس دي لا باتا- الارجنتين 1971 ناسيونال مونتيفيديو- اوروغواي باناثينايكوس- اليونان 1972 أياكس أمستردام- هولندا إنديبندينتي- الأرجنتين 1973 إنديبندينتي- الأرجنتين يوفنتوس- ايطاليا 1974 اتلتيكو مدريد- اسبانيا إنديبندينتي- الأرجنتين 1976 بايرن ميونخ- ألمانيا كروزيرو- البرازيل 1977 بوكا جونيورز- الارجنتين بوروسيا مونشنغلادباخ- المانيا 1979 أوليمبيا أسونسيون- باراغواي مالومو- السويد 1980 ناسيونال مونتيفيديو- اوروغواي نوتينغهام فورست- انجلترا 1981 فلامنغو ريغاتاس- الرازيل ليفربول- انجلترا 1982 بنيارول- اوروغواي أستون فيلا- انجلترا 1983 غريميو بورتو أليغرينزي- البرازيل هامبورغ- المانيا 1984 إنديبندينتي- الأرجنتين ليفربول- انجلترا 1985 يوفنتوس- ايطاليا أرجنتينوس جونيورز- الارجنتين 1986 ريفر بليت- الارجنتين ستيوا بوخارست- رومانيا 1987 بورتو- البرتغال بنيارول- اوروغواي 1988 ناسيونال مونتيفيديو- اوروغواي آيندهوفن- هولندا 1989 إيه سي ميلان- إيطاليا أتليتكو ناسيونال- كولومبيا 1990 إيه سي ميلان- إيطاليا أوليمبيا أسونسيون- باراغواي 1991 النجم الاحمر بلغراد- يوغوسلافيا كولوكولو-تشيلي 1992 ساو باولو- البرازيل برشلونة- اسبانيا 1993 ساو باولو- البرازيل إيه سي ميلان- إيطاليا 1994 فيليز سارسفيلد- الارجنتين إيه سي ميلان- إيطاليا 1995 اياكس امستردام- هولندا غريميو بورتو أليغرينزي- البرازيل 1996 يوفنتوس- ايطاليا ريفر بليت- الارجنتين 1997 بوروسيا دورتموند- المانيا كروزيرو- البرازيل 1998 ريال مدريد- اسبانيا فاسكو دا غاما- البرازيل 1999 مانشستر يونايتد- انجلترا بالميراس- البرازيل 2000 بوكا جونيورز- الارجنتين ريال مدريد- اسبانيا 2001 بايرن ميونخ- المانيا بوكا جونيورز- الارجنتين 2002 ريال مدريد- اسبانيا أوليمبيا أسونسيون- باراغواي 2003 بوكا جونيورز- الارجنتين ايه سي ميلان- ايطاليا 2004 بورتو- البرتغال أونس كالداس- كولومبيا

كأس العالم للأندية هي بطولة كرة قدم دولية أحدثها الاتحاد الدولي لكرة القدم لتعوض مسابقة كأس الإنتركونتيننتال.

أعلنت الفيفا عام 1999 عن إنشاء بطولة جديدة يشارك فيها كل أبطال الإتحادات القارية لإضفاء نوع من الديمقراطية و مبدأ تكافؤ الفرص لمعرفة أقوى نادي في العالم كل سنة، وهو الأمر الذي لم يكن متاحاً في البطولة السابقة التي كانت تعرف فقط مشاركة بطل دوري أبطال أوروبا و بطل كأس ليبرتادوريس، مما جعل الأندية أبطال الإتحادات القارية الأخرى تحتج لدى الفيفا كون لقب أحسن نادي في العالم محصوراً بين اتحادين قاريين فقط.

أقيم كأس العالم للأندية لأول مرة في عام (2000)، ولم تقم بين عامي (2001-2004) بسبب إنهيار شريكة الفيفا التسويقية، وتُقام البطولة كل سنة منذ 2005.

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استضاف البطولةَ البرازيل واليابان والإمارات والمغرب.

وينظم البطولة الإتحاد الدولي لكرة القدم وتجمع أفضل أندية العالم الفائزة بدوري الأبطال في قارتها في بطولة واحدة.

النظام الحالي للبطولة يتضمن مشاركة سبعة فرق تتنافس على اللقب في خلال فترة أسبوعين تقريباً.

وتتأهل الأندية الفائزة بلقب دوري أبطال أوروبا، كأس ليبرتادوريس، دوري أبطال آسيا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال أوقيانوسيا، دوري أبطال الكونكاكاف، مع النادي بطل الدوري من البلد المستضيف.

وقد فازت عشرة أندية مختلفة في خمسة عشر نسخة من البطولة، ويمتلك ريال مدريد الإسباني الرقم القياسي في عدد مرات الفوز، حيث فاز باللقب أربع مرات (2014، 2016، 2017 و2018).

ويأتي نادي برشلونة فى المركز الثاني بواقع ثلاثة القاب، ثم نادي كورينثيانز البرازيلي برصيد لقبين.

بينما فاز باللقب مرة واحدة كل من (ساو باولو -إنترناسيونال) البرازيليين، وميلان وإنتر ميلان الإيطاليين ومانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.

ولهذا الأندية الإسبانية تحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة بواقع 7 مرات.

وإليكم جدول أبطال كأس العالم للأندية + وصيف كل نسخة:

السنة البطل+البلد الوصيف+ البلد 2000 كورنتيانز- البرازيل فاسكو دا غاما- المكسيك 2005 ساو باولو- البرازيل ليفربول- انجلترا 2006 أنترناسيونال- البرازيل برشلونة- اسبانيا 2007 ميلان- ايطاليا بوكا جونيورز- الارجنتين 2008 مانشستر يونايتد- انجلترا ليغا دي كيتو- الإكوادور 2009 برشلونة- اسبانيا إستوديانتيس لا بلاتا- الارجنتين 2010 إنتر ميلان- ايطاليا تي بي مازيمبي- جمهورية الكونغو 2011 برشلونة- اسبانيا سانتوس إف سي- البرازيل 2012 كورنتيانز- البرازيل تشيلسي- انجلترا 2013 بايرن ميونخ- المانيا الرجاء البيضاوي- المغرب 2014 ريال مدريد- اسبانيا سان لورنزو- الارجنتين 2015 برشلونة- اسبانيا ريفر بليت- الارجنتين 2016 ريال مدريد- اسبانيا كاشيما أنتلرز- اليابان 2017 ريال مدريد- اسبانيا غريميو- البرازيل 2018 ريال مدريد- اسبانيا العين- الإمارات 2019 ؟ ؟

وقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في شهر أكتوبر 2017 اعتماد بطولات كأس الإنتركونتيننتال لتكون بمثابة بطولة من بطولات كأس العالم للأندية، ما يجعل ريال مدريد البطل القياسي لبطولة كأس العالم للأندية على مر تاريخها في نظامها القديم والحديث برصيد 7 ألقاب، 3 كأس إنتركونتينينتال و4 كأس العالم للأندية.

وإليكم جدول بأبطال كأس العالم للأندية في النظام القديم “إنتركونتتينينتال” والنظام الجديد: