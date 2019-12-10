جدول مباريات الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا

وصلت مرحلة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا إلى نهايتها، وحان الوقت للتعرف على جميع المتأهلين إلى ثمن النهائي البطولة الأشهر والأعرق والأقوى حول العالم يومي الثلاثاء والاربعاء 10 و11 ديسمبر 2019.

الإنتر وبرشلونة ستكون هي مباراة قمة يوم الثلاثاء بإمتياز، فأي نتيجة غير فوز الإنتر ستعني خروجه إذا ما تمكن بوروسيا دورتموند من هزيمة سلافيا براغ في نفس الوقت على ملعب سيجنال إدونا بارك.

ولن تقل مباراة أياكس وفالنسيا على ملعب يوهان كرويف في العاصمة الهولندية أمستردام أهمية عن مباراة الإنتر وبرشلونة في شيء، فالفائز منها سيرافق تشيلسي إلى المرحلة التالية، أما التعادل فسيُطيح بالخفافيش الإسبانية.

في يوم الاربعاء لن تكون هناك مباراة قمم بالمعنى الحرفي، لكن من ناحية المنافسة نعم، ستكون كذلك مباراة شاختار دونيتسك وأتالانتا ضمن المجموعة الثالثة، حيث سيعمل الفريق الإيطالي على الفوز بأي ثمن لتحقيق تأهل تاريخي من رحم المعاناة، مع انتظار هدية من مانشستر سيتي بالتعادل أو الفوز أمام دينامو زغرب في كرواتيا.

أتالانتا كان الأخير في مجموعته على مدار الخمس جولات الماضية والمرشح الأول لمغادرة المسابقات القارية هذا الموسم قبل أصغر صغير مشارك في البطولة، إلا أن كل شيء تغير في ظرف أسبوعين، فقد استعاد الفريق الأزرق آماله في الجولتين الماضيتين بفضل التعادل مع مانشستر سيتي ثم الفوز على دينامو زغرب، ليبقى على بُعد خطوة واحدة من تأهل سيهز أوروبا كلها، لكنه سيحتاج للفوز على فريق متمرس قاريًا منذ سنوات مع تلقي هدية ثمينة من جوارديولا.

ولا بد من تحقيق أتلتيكو مدريد للفوز في مباراته القادمة أمام لوكوموتيف موسكو على ملعب واندا متروبوليتانو، وسقوط باير ليفركوزن أمام يوفنتوس في نفس الوقت، لو أراد رجال دييجو سيميوني مرافقة السيدة العجوز إلى الدور التالي.

الآن نترككم مع جدول مواعيد مباريات الحسم في الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، والبداية مع مباريات يوم الثلاثاء.

مباريات ليلة الثلاثاء 10-12-2019

المباراة ???? موعد المباراة ⏰ المجموعة ???? ريد بول سالزبورغ – ليفربول الساعة 19:55 بتوقيت مصر، 20:55 بتوقيت السعودية، 17:55 بتوقيت جرينيتش دوري أبطال أوروبا، المجموعة E نابولي – كي آر سي جينك الساعة 19:55 بتوقيت مصر، 20:55 بتوقيت السعودية، 17:55 بتوقيت جرينيتش دوري أبطال أوروبا، المجموعة E بوروسيا دورتموند – سلافيا براغ الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينيتش دوري أبطال أوروبا، المجموعة F انتر ميلان – برشلونة الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينيتش دوري أبطال أوروبا، المجموعة F أياكس أمستردام – فالنسيا الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينيتش دوري أبطال أوروبا، المجموعة H تشيلسي – ليل الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينيتش دوري أبطال أوروبا، المجموعة H ليون – لايبزيج الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينيتش دوري أبطال أوروبا، المجموعة G Advertisements بنفيكا – زينيت سانت بطرسبرغ الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينيتش دوري أبطال أوروبا، المجموعة G

مباريات ليلة الاربعاء 11-12-2019