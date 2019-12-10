كلف الاتحاد الإسباني لكرة القدم الحكم اليخاندرو هيرنانديز بإدارة مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة يوم 18 من أول ديسمبر الجاري. وسبق لهيرنانديز إدارة ثلاث مباريات كلاسيكو من قبل حيث إنتهت واحدة بفوز الريال والأخرى بفوز برشلونة والثالثة بالتعادل. وإدار هيرنانديز أول مباراة كلاسيكو في موسم /2015 2016 على ملعب كامب نو وإنتهت بفوز الريال بهدفين مقابل هدف ، حيث طرد سيرخيو راموس قائد النادي الملكي كما الغى هدفا للفريق سجله جاريث بيل. وفي موسم 2016 2017/ أدار مباراة كلاسيكو أخرى على ملعب سانتياجو برنابيو وانتهت بفوز برشلونة 3 2/ وقام بطرد راموس مجدداً. وجاءت ثالث مباراة كلاسيكو لهيرنانديز في الموسم الماضي وإنتهت بالتعادل 2 .2/

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكم اليخاندرو هيرنانديز يدير كلاسيكو الدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.