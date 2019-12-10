نتيجة مباراة ليفربول وريد بول سالزبورج فى دوري أبطال أوروبا

يحل بطل أوروبا نادي ليفربول الإنجليزي ضيفاً ثقيلاً على نادي ريد بول سالزبورج النمساوي، فى احدي مباريات اليوم على “ملعب ريد بول آرينا” بمدينة سالزبورغ بالنمسا، وذلك في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2019-2020.

تنطلق المباراة مساء اليوم الثلاثاء 10-12-2019، فى تمام الساعة 19:55 بتوقيت مصر، 20:55 بتوقيت مكة، 17:55 بتوقيت جرينتش.

ويسعى ليفربول للحصول على النقاط الثلاث لتأمين المركز الأول في المجموعة الخامسة والتأهل رسمياً للدور الـ16، ويدخل الريدز فى صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط.

بينما يبحث ريد بول سالزبورج عن انتصار مهم وانتظار هدية من جينك البلجيكي ضد نابولي للعبور إلى المرحلة القادمة، حيث يمتلك ريد بول 7 نقاط فى المركز الثالث، وبفارق نقطتين فقط عن نابولي وصيف المجموعة برصيد 9 نقاط.

ستكون هذه هي المباراة الرسمية الثانية بين ريد بول سالزبورج وليفربول في دوري أبطال أوروبا، بعد مواجهتهما في الجولة الثانية التي فاز فيه فريق الريدز (4-3) على ملعب أنفيلد.

ليفربول فاز مرتين فقط في آخر 11 مباراة خارج أرضه في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا، مقابل ست هزائم وثلاثة تعادلات، كما خسر أربعة من آخر خمس لقاءات وتمكن من الفوز في مناسبة واحدة.

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وحقق الفوز فريق المدرب يورجن كلوب في آخر مباراة خاضها خارج أرضه أمام جينك البلجيكي برباعية مقابل هدف، فى الجولة الثالثة من دوري الأبطال.

وكانت مباراة ليفربول وريد بول سالزبورغ ذهاباً على ملعب آنفيلد روود، والتي نجح ليفربول في حسمها لصالحة برباعية مقابل ثلاثة أهداف للفريق النمساوي.

ليفربول قد واصل أنتصاراته بتحقيق الفوز بثلاثية نظيفة علي حساب بورنموث بالجولة الـ16 من البريميرليج، تلك المواجهة التي شهدت عودة الفرعون المصري محمد صلاح وسجل هدف وصنع آخر.