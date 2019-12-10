مولودية الجزائر يجدد الثقة في المدرب الفرنسي كازوني

جدد مجلس ادارة نادي مولودية الجزائر اليوم الإثنين، ثقته في الفرنسي بيرنارد كازوني مدرب الفريق حتى نهاية الدور الأول من مسابقة دوري المحترفين. وقال عاشور بتروني رئيس مجلس الادارة لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية ” عقدنا إجتماعا لأعضاء مجلس الإدارة وتقرر خلاله الإبقاء على المدرب برنارد كازوني على رأس الجهاز الفني للمولودية حتى نهاية الدور الأول “. وأضاف” بعد جولتين سيتم إسدال الستار على مرحلة الذهاب، حيث سنعمل على تقييم حصيلة الفريق ونتخذ القرار الأحسن لفائدة المولودية، سواء بالحفاظ على الجهاز الفني الحالي أو تغييره”. ووجه بتروني، اللوم للاعبي الفريق، متهما بعضهم بالتخاذل خلال الهزيمة التي تكبدها الفريق أمام مضيفه اتحاد بلعباس1 3/، السبت الماضي لحساب الجولة الـ13 من مسابقة الدوري. كانت ادارة مولوية الجزائر خططت لإقالة كازوني الذي يستمر عقده مع الفريق حتى يونيو 2021، بعد الخسارة امام اتحاد بلعباس، لكن مجلس الادارة رفض في النهاية مقترح المدير الرياضي فؤاد صخري بالتعاقد مع الاسباني ميجيل انجل فيكاريو، مفضلاً الإبقاء على كازوني.
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