رياضة | ليفربول ضد سالزبورج.. ماذا يحتاج الريدز لعبور المجموعات في دوري أبطال أوروبا ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول ضد سالزبورج.. ماذا يحتاج الريدز لعبور المجموعات في دوري أبطال أوروبا ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع فريق سالزبورج النمساوي اليوم السبت 10 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول ضد سالزبورج :-

وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق سالزبورج في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب، حيث ستذاع تلك المباراة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وسالزبورج :-

واستقر المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق سالزبورج النمساوي، حيث سيدخل الريدز بالقوة الضاربة في اللقاء الذي يعد اختبار صعب للغاية، وتأتي التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

حراسة المرمى : أليسون.

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خط الدفاع : الكسندر ارنولد - جوميز - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط : هيندرسون - فينالدوم - ميلنر.

خط الهجوم : ساديو ماني - محمد صلاح - روبرتو فيرمينيو.

أهداف ليفربول من مباراة سالزبورج النمساوي :-

ويدخل فريق ليفربول تلك المباراة طامحا في تحقيق الانتصار أو التعادل من أجل التأهل بشكل رسمي لدور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث ستكلفه الهزيمة من الفريق النمساوي الخروج من دور المجموعات في حال فوز فريق نابولي المتوقع على جينيك الذي يقع في مؤخرة جدول المجموعة، وكان فريق سالزبورج قد خسر من الريدز في مباراة الذهاب بدور المجموعات بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة مما سيجعل فرصته في الفوز بأي نتيجة أقل من نتيجة الذهاب تأهله بشكل رسمي.

ترتيب مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا :-

ويحتل فريق ليفربول صدارة المجموعة في دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط، بينما يأتي فريق نابولي الإيطالي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويحل فريق سالزبورج النمساوي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ويأتي فريق جينك البلجيكي في مؤخرة الجدول برصيد نقطة واحدة فقط.