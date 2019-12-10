رياضة | حقيقة وفاة عمرو زكي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة وفاة عمرو زكي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت بعض الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، خبر وفاة نجم المنتخب المصري ونادي الزمالك السابق، عمرو زكي منذ قليل.

وتداولت العديد من الصفحات الشهيرة خبر وفاة نجم الزمالك، منذ لحظات، وسط حالة من القلق إنتابت الوسط الرياضي المصري.

لكن سرعان ما خرج أحد أصدقاء عمرو زكي يدعي وليد الوكيل، ليقوم بالإتصال بعمرو زكي شخصياً وتسجيل صوته، وهو يتحدث معه وبث فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

وأكد الفيديو أن خبر وفاة زكي مجرد إشاعة ليس لها أي أساس من الصحة، لينفي بذلك ما تردد منذ قليل بشكل قاطع.

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