رياضة | حقيقة وفاة عمرو زكي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة وفاة عمرو زكي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتداولت العديد من الصفحات الشهيرة خبر وفاة نجم الزمالك، منذ لحظات، وسط حالة من القلق إنتابت الوسط الرياضي المصري.
لكن سرعان ما خرج أحد أصدقاء عمرو زكي يدعي وليد الوكيل، ليقوم بالإتصال بعمرو زكي شخصياً وتسجيل صوته، وهو يتحدث معه وبث فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.
وأكد الفيديو أن خبر وفاة زكي مجرد إشاعة ليس لها أي أساس من الصحة، لينفي بذلك ما تردد منذ قليل بشكل قاطع.
وكان قد تعرض مهاجم الزمالك المصري، وويجان وهال سيتي الإنجليزيين، السابق، إلى إصابات بليغة، إثر حادث سير تعرضت له سيارته، الجمعة، على طريق الساحل الشمالي.
وإنتشرت صور لنجم الفراعنة السابق، تظهره جالسا على الأرض وأثار الإصابة واضحة على وجهه الذي تغطيه الدماء.
وتعرض "البلدوزر" للحادث على الطريق الساحل، وأدى إلى تهشم سيارته بالكامل ونقله إلى المستشفى.