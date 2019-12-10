اونلاين | يلا شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وإنتر ميلان بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش برشلونة YALLA ON

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مشاهدة مباراة إنتر ميلان، تقام المباراة في العاشرة مساء غدا الثلاثاء بتوقيت القاهرة، وتقام على ملعب "جوزيبي مياتزا" الملعب الخاص لإنتر ميلان الإيطالي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإنتر ميلان، حيث من المنتظر أن تذاع المباراة بين برشلونة وإنتر ميلان، عبر قناة “beIN SPORTS HD 1″، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة برشلون ةوتعتبر المباراة بمثابة تحصيل حاصل لبرشلونة الذي ضمن التأهل للدور القادم على صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، يليه إنتر ميلان وبروسيا دورتموند برصيد 7 نقاط.

وفي مبادرة جيدة من الناديين سيرتدي قائدا الفريقين، شارة مخصصة لتوجيه رسالة ضد العنصرية.

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وجاء بيان إنتر ميلان على النحو التالي: "هذه مبادرة خاصة في وقت مهم، سينزل فريقا إنتر وبرشلونة لأرض الملعب وهما يرتديان نفس شارة القيادة".

وأضاف: "هذه طريقة مهمة لتكرار الموقف والتصرف الذي ننادي به دوما وهو عيش كرة القدم بشغف وثقافة وإخوة، الإنتر دائمًا ما حارب منذ تأسيسه 1908 من أجل مكافحة جميع أشكال العنصرية".

وكان البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم الإنتر، تعرض مؤخرًا لهتافات عنصرية، وطالب بتدخل المسؤولين لحل الأمر.

وأثارت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، أزمة مؤخرًا بعنوان عنصري تجاه لوكاكو وكريس سمولينج، ورد البلجيكي في بيان على الصحيفة.

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