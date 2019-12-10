عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جاتوزو يوافق على خلافة أنشيلوتي في تدريب نابولي

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن موافقة جينار جاتوزو، نجم ميلان السابق، على تدريب فريق نابولى، حال إقالة المدرب الحالى كارلو أنشيلوتى.



ووفقًا لشبكة "سكاى سبورتس" إيطاليا، فإن جاتوزو، مدرب ميلان السابق، وافق على عقد لمدة 18 شهرًا، لتدريب فريق نابولى، بديلاً لكارلو أنشيلوتى، الذى اقترب من الرحيل عن تدريب الفريق، بسبب مشاكله مع رئيس النادى دي لورينتيس.

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وأضافت سكاى، أن بقاء أنشيلوتى أصبح ليس مرتبطًا بتأهل الفريق إلى دور الـ16 من دورى أبطال أوروبا، من عدمه، وأن إقالته أصبحت وشيكة.

ويعانى فريق الجنوب الإيطالي، من أزمة على مستوى النتائج، بجانب المشاكل الإدارية التى ضربت الفريق فى الفترة الأخيرة، وتسببت فى تراجع المستوى.

وكان جاتوزو قد أقيل من تدريب ميلان، بعد نهاية الموسم الماضى، بعد فقدان الفريق المشاركة فى دورى أبطال أوروبا، بعدما احتل المركز الخامس فى الكالتشيو الموسم الماضى.

ويحتل نابولى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 21 نقطة، متأخرًا بفارق 17 نقطة عن إنتر ميلان صاحب الصدارة، برصيد 38 نقطة، بعد مرور 15 جولة.