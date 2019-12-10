شكرا لقرائتكم الانتاج الحربي يستدرج سموحة في ملعب السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف الانتاج الحربي نظيره سموحة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، خلال المباراة التي تقام على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري العام.

وحذر حسام حسن المدير الفني لسموحة لاعبو الفريق من انتفاضة الانتاج الحربي في مسابقة الدوري العام، خاصة وأن الانتاج ودع بطولة كأس مصر مؤخراً بخسارة مفاجئة أمام أبي قير للأسمدة بنتيجة 4/2 بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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كما قرر حسام حسن تصعيد 6 ناشئين من فريقى 99 و 2001 بالنادى السكندرى إلى الفريق الأول لسموحة، وذلك للمرة الأولى فى تاريخ النادى بهذا العدد، ومن المفترض أن يعتمد عليهم مدرب الفريق السكندري خلال مشوار سموحة بالدوري العام، لتدعيم صفوف الفريق.

فيما طالب مختار مختار المدير الفني للانتاج الحربي، اللاعبين بضرورة غلق صفحة كأس مصر والتركيز في مباراة سموحة، وذدد المدير الفني للإنتاج على ضرورة حسم الثلاث نقاط أمام الفريق السكندري، لتحسين وضع الانتاج في الجدول حيث يحتل الانتاج الحربي المركز الـ 11 في جدول المسابقة، برصيد 7 نقاط بعد 6 مباريات، فاز أبناء مختار في مباراتين وتعادلوا في واحدة وتلقوا الهزيمة في ثلاث مباريات، فيما يحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدوري العام، برصيد 9 نقاط حصدها الفريق السكندري بعد خوض 6 مباريات، حيث فاز سموحة في مباراتين وتعادل في 3 مباريات وخسر في لقاء وحيد.