شكرا لقرائتكم المصري يصرف مكافات اللاعبين بعد الفوز على رينجرز النيجيري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قرر مجلس إدارة المصري البوسعيدي صرف مكافأة الفوز على رينجرز النيجيري للاعبين قبل مواجهة المقاولون العرب الخميس المقبل في الجولة السابعة لمسابقة الدوري حتى تكون حافزا للاعبين قبل تلك المواجهة المرتقبة التى يسعى فيها أبناء بورسعيد لتحقيق الفوز والعودة للمربع الذهبى من جديد .

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ويحتل المصري المركز الثامن بجدول الدوري برصيد 7 نقاط من 5 مباريات حقق فيها الفريق فوزين وتعادل وحيد ، بينما تلقى خسارتين .

وقد طالب إيهاب جلال المدير الفني للمصرى من لاعبيه غلق صفحة الكونفدرالية الأفريقية بعد التغلب بأربعة أهداف مقابل هدفين على رينجرز والإطمئنان بشكل كبير على موقف الفريق بالبطولة القارية وأصبح لا يفصله سوى أربع نقاط فقط من أصل أربع مباريات لضمان الصعود بشكل رسمي .