شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يستضيف إنبى فى لقاء الجريحين بالجولة السابعة من الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف استاد الجونة فى تمام الخامسة مساءً مباراة الجونة وإنبى فى لقاء الجريحين بعد خروج الفريقين من مسابقة كأس مصر مبكراً من دور الـ 32، حيث ودع إنبى المسابقة على يد الترسانة، فيما خسر الجونة من إف سى مصر بركلات الجزاء الترجيحية.

ويمر الجونة بمرحلة فنية صعبة حيث يحتل الفريق الساحلى المركز الـ 17 وقبل الأخير بجدول مسابقة الدورى العام بعد مرور 6 جولات، وبشكل عام خاض الجونة 7 مباريات تحت قيادة نيبوشا مدرب الفريق، تعرض لـ 5 هزائم، ولم يفز إلا فى مباراة واحدة كانت على حساب مصر المقاصة بهدف نظيف سجله مدافع المقاصة بالخطأ فى مرماه، وتعادل سلبياً فى لقاء أخر كان أمام إف سى مصر.

على الجانب الآخر يدخل فريق إنبى المباراة تحت القيادة الفنية لحلمى طولان فى الاختبار الثالث لمدرب الفريق البترولى، الذى تولى مهمة تدريب الفريق فى مرحلة صعبة بعدما تذيل إنبى مسابقة الدورى العام، ورغم الخروج من كأس مصر إلا أن أداء إنبى تطور بشكل ملحوظ مع طولان الذى استطاع أن يحقق الفوز الأول والوحيد لإنبى فى الدورى العام على حساب نادى الزمالك فى الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف، لينتشل الفريق البترولى من المركز الأخير إلى المركز الـ 16، ويسعى طولان لزيادة جراح الجونة والعودة بثلاث نقاط ثمينة من الفريق الساحلي.