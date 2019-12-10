جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10-12-2019 والقنوات الناقلة

تعود منافسات دوري أبطال أوروبا بمباريات ستحسم هوية المتأهلون إلى الدور ثمن نهائي، والبداية مع ليفربول على ملعب الفريق الطموح “ريد بول سالزبورج” الذي يقود هجومه الهداف النرويجي المطلوب في عمالقة أوروبا في الميركاتو الصيفي “هالاند”.

رفاق محمد صلاح مُطالبون بتحقيق الفوز أو التعادل بعدما بات تأهلهم على المحك إذا خسروا في النمسا أمام سالزبورج، وتمكن نابولي من هزيمة ضيفه كي آر سي جينك البلجيكي.

المبارتان في نفس التوقيت عند الساعة 17:55 بتوقيت جرينيتش، بينما ستقام باقي مباريات هذه المرحلة في الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، وأبرز لقاء سيجمع الإنتر الإيطالي ببرشلونة الإسباني على ملعب جوسيبي مياتزا، ولن يكون أمام رجال كونتي خيار آخر غير الفوز من أجل التأهل وإلا وجدوا أنفسهم خارج البطولة، حيث يحتلوا المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف فقط عن بوروسيا دورتموند.

ويواجه تشيلسي خطر الخروج هو الآخر إذا تعثر في ملعبه أمام ليل، لكن رغبة لاعبي الفريق في إهداء أول فوز لفرانك لامبارد في دوري الأبطال على ملعب ستامفورد بريدج منذ توليه المسؤولية قد تفض الاشتباك.

وفي الملاعب الجزائرية ستقام مباراة قمة بين شبيبة القبائل ومولودية وهران لحساب الجولة الـ13 من دوري المحترفين.

وستقام في نفس موعد مباريات دوري أبطال أوروبا أربع مباريات في الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي أهمهم بين فريق المدرب الاسكتلندي الشهير بول لامبرت “إيبسيوتش تاون” وكوفنتري سيتي.

إليكم جدول جميع مباريات اليوم الثلاثاء 10-12- 2019

المباراة موعد المباراة المناسبة ريد بول سالزبورغ – ليفربول الساعة 19:55 بتوقيت مصر، 20:55 بتوقيت السعودية، 17:55 بتوقيت جرينيتش دوري أبطال أوروبا، المجموعة E نابولي – كي آر سي جينك الساعة 19:55 بتوقيت مصر، 20:55 بتوقيت السعودية، 17:55 بتوقيت جرينيتش دوري أبطال أوروبا، المجموعة E بوروسيا دورتموند – سلافيا براغ الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينيتش دوري أبطال أوروبا، المجموعة F انتر ميلان – برشلونة الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينيتش دوري أبطال أوروبا، المجموعة F أياكس أمستردام – فالنسيا Advertisements الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينيتش دوري أبطال أوروبا، المجموعة H تشيلسي – ليل الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينيتش دوري أبطال أوروبا، المجموعة H اتحاد كلباء – عجمان الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، 14:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الإماراتي، الجولة 8 الشارقة – بني ياس الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الإماراتي، الجولة 8 شبيبة القبائل – مولودية وهران الساعة 13:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت السعودية، 11:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الجزائري، الجولة 13 إيبسويتش تاون – كوفنتري سيتي الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت جرينيتش كأس الاتحاد الإنجليزي – الدور الثالث

القنوات الناقلة

تنقل مباريات دوري أبطال أوروبا على قنوات “بي إن سبورتس” 1 و2 و3 و4 و5 و6.

مباراة ليفربول تنقل على القنوات التالية: قناة Eleven Sports 2 HD portugal، وقناة Asr TV HD، وقناة Polsat Sport Premium 1 HD، وقناة Viasat Sport Premium، وقناة RMC Sport 2 وقناة BT Sport 3 / HD وقناة TV3 Sport 1 Dan.

مباراة الإنتر وبرشلونة تنقل على القنوات التالية: قناة Arena Sport 1 HD وقناة Digi Sport 1 HD Romania وقناة Cosmote Sport 2 HD وقناة BT Sport ESPN وقناة canale 5 italia.

مباريات الدوري الإماراتية تنقل على قناة أبو ظبي الرياضية

مباريات الدوري الجزائري تنقل على القناة الرياضية الجزائرية

مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي تنقل على قنوات سكاي سبورتس البريطانية