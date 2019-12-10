مدرب برشلونة: مواجهة انتر صعبة واستبعاد ميسي لن يؤثر علينا

قال الإسباني إيرنيستو فالفيردي المدير الفني برشلونة، الإثنين، إن مباراة فريقه أمام انتر ميلان الإيطالي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا المقرر لها الثلاثاء في غاية الصعوبة بسبب رغبة الفريق الإيطالي في حسم التأهل لثمن النهائي.

وفي المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، أكد فالفيردي أنه يلعب المباراة بهدف الفوز من أجل النادي والجماهير، وأنه يعلم تمامًا أهمية اللقاء لانتر الذي يطمح للفوز والتأهل لثمن النهائي.

وعن غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن قائمة الفريق للمباراة، قال إنه شأن داخلي وقرار خاص به يأتي بعد سلسلة من المباريات ولذلك أراد إراحته، وهو الأمر الذي لن يؤثر على مسيرة الفريق.

وأضاف فالفيردي انتر لعب مباراة قوية في ذهاب دورالمجموعات وأنه الآن يسعى للفوز والتأهل، وأنه رغم ضمان فريقه التأهل إلا أنه يسعى للفوز أيضًا.

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ورفض مدرب برشلونة التحدث عن الراحلين في الانتقالات الشتوية المقبلة وأكد أن فريقه أمامه العديد من المباريات التي لابد وأن يركز عليها الآن.

ويحل برشلونة ضيفًا على انتر ميلان الثلاثاء ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة السادسة لبطولة أبطال أوروبا.

وضمن برشلونة التأهل لثمن النهائي بتصدره المجموعة قبل مباريات الجولة السادسة برصيد 11 نقطة، وانتر الثاني برصيد 7 نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن بوروسيا دورتموند الألماني، وسلافيا براغ التشيكي الرابع والأخير بنقطتين.