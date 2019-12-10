شكرا لقرائتكم الجونة يستدرج انبي في عقر داره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف استاد الجونة في تمام الخامسة مساءً مباراة الجونة وإنبي، والتي تقام بمنافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري العام، في لقاء الجريحين بعد خروج الفريقين من مسابقة كأس مصر مبكراً من دور الـ 32، حيث ودع إنبي المسابقة على يد الترسانة، فيما خسر الجونة من إف سي مصر بركلات الجزاء الترجيحية.

ويمر الجونة بمرحلة فنية صعبة حيث يحتل الفريق الساحلي المركز الـ 17 وقبل الأخير بجدول مسابقة الدوري العام بعد مرور 6 جولات، وبشكل عام خاض الجونة 7 مباريات تحت قيادة نيبوشا مدرب الفريق، تعرض لـ 5 هزائم، ولم يفز إلا في مباراة واحدة كانت على حساب مصر المقاصة بهدف نظيف سجله مدافع المقاصة بالخطأ في مرماه، وتعادل سلبياً في لقاء أخر كان أمام إف سي مصر.

على الجانب الآخر يدخل فريق إنبي المباراة تحت القيادة الفنية لحلمي طولان في الاختبار الثالث لمدرب الفريق البترولي، الذي تولى مهمة تدريب الفريق في مرحلة صعبة بعدما تذيل إنبي مسابقة الدوري العام، ورغم الخروج من كأس مصر إلا أن أداء إنبي تطور بشكل ملحوظ مع طولان الذي استطاع أن يحقق الفوز الأول والوحيد لإنبي في الدوري العام على حساب نادي الزمالك في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف، لينتشل الفريق البترولي من المركز الأخير إلى المركز الـ 16، ويسعى طولان لزيادة جراح الجونة والعودة بثلاث نقاط ثمينة من الفريق الساحلي.