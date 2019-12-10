شكرا لقرائتكم الزمالك يستعين بفيديو لمباراة بيراميدز قبل مواجهته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعان جهاز الزمالك، بتسجيلاً لمباراة بيراميدز الأخيرة أمام نواذيبو الموريتانى، تحضيرا للمواجهة التى ستقام يوم الخميس المقبل وتجمع بين الفريق الأبيض وبيراميدز، على ستاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع السابع بالدورى الممتاز.

وسيواصل الزمالك، استعداداته اليوم علي ملعبه بخوض التدريبات التحضيرية لمواجهة بيراميدز، حيث سيقوم كارتيرون خلال مران الليلة بشرح خطته في مواجهة الخميس القادم أمام بيراميدز ومنها بعض التفاصيل الخاصة بغلق مفاتيح لعب المنافس بعدما حرص علي متابعة مباراته الأخيرة أمام نواذيبو الموريتانى التي انتهت بفوز بيراميدز بنتيجة 6 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء أول أمس، الأحد على استاد الدفاع الجوي، ضمن ثاني مباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.