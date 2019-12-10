شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو المتصدر يواجه دمنهور على قمة المجموعة الثالثة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم مباريات الجولة الثامنة للمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني بإقامة ثلاث مواجهات غاية فى القوة والندية بعد دخول المسابقة مراحلها الحاسمة وأصبح الجميع يبحث عن كل نقطة سواء أهل القمة أو أهل القاع .

فعلى ملعبه يستضيف المنصورة نظيره الأولمبى فى لقاء صعب للطرفين، فمجلس إدارة المنصورة بقيادة حاتم المير تعاقد منذ يومين مع مصطفى عبده نجم المحلة الأسبق لقيادة الفريق فنيًا لتعديل نتائجه بعدما تقهقر ترتيبه إلى المركز التاسع برصيد 7 نقاط، بينما يخوض الأولمبى بقيادة أحمد الكأس المباراة فى المركز الثامن برصيد 7 نقاط أيضًا ويسعى الفريقان لخطف نقاط المباراة.

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كما يلتقى دمنهور صاحب المركز الثالث برصيد 14 نقطة مع فاركو المتصدر برصيد 15 نقطة فى قمة المجموعة فالفائز سيبتعد بالصدارة بعض الشىء، بينما يبعد الفريق الخاسر مؤقتًا عن المنافسة لذا فإن هذا اللقاء يعد بست نقاط، وتختتم مباريات اليوم بلقاء بيلا صاحب المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط مع مالية كفر الزيات الذى يحتل مؤخرة ترتيب المجموعة برصيد نقطتين.