شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية تجدد رفض استقدام حكام أجانب فى مباريات الدوري.. والقمة استثناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمسك مسئولو اتحاد الكرة بعدم استقدام حكام أجانب أو عرب لمباريات الدوري أو دور الـ16 المقبل لكأس مصر، بعد الأداء الجيد للحكام فى الفترة الأخيرة، وعدم وجود أخطاء مؤثرة كما كان الحال فى السنوات الأخيرة، حيث أكد مسئولو اللجنة أن هناك اتصالات شفوية من قبل مسئولي أحد الأندية لطلب تعيين حكام أجانب أو عرب لمبارياته فى الدوري وتحديدًا التي كانت أمام القطبين، ولكن أكد مسئولو اللجنة أنه لن يتم استدعاء حكام أجانب إلا في مباراتي الأهلي ضد الزمالك فقط.

وطلب عمرو الجناينى من مسئولي الأندية مساندة الحكام فى الفترة المقبلة وعودة الثقة إليهم خاصة أن الحكام يسيرون بخطوات ثابتة هذا الموسم ولا يوجد أخطاء أو أزمات خلال المباريات، إلى جانب أن معظم الدوريات الكبرى تعتمد على حكامها ولا تستعين بحكام أخرين إلا فى الضرورة القصوى.