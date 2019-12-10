شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم استعداداته لوادى دجلة قبل مواجهته غدا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم فريق الكرة الأول بالأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء قبل مواجهة وادى دجلة المقرر إقامتها غداً الأربعاء، في بطولة الدوري العام.

وتحدث رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مع لاعبي فريقه على أهمية المباراة، بعد العودة من جديد لاستئناف المشوار المحلي، خاصة وان الفريق يحتل حالياً صدارة جدول ترتيب المسابقة.

ويعكف فايلر ومعاونيه خلال التدريبات الأخيرة على إصلاح الأخطاء التى ظهرت فى الفريق خلال المباريات الأخيرة، وأبرزها إهدار الفرص السهلة وضعف الضغط والارتداد من الحالة الدفاعية للهجومية والعكس، وهى الأمور التي احتاجت عدده محاضرات فنية لحلها.