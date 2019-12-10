شاهد.. تركي آل الشيخ ساخرًا من "وفاته": سأتقبل التعازي فيني بعد موسم الرياض

سخر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، من شائعة وفاته. وقال "آل الشيخ"، خلال مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي: "أحسن الله عزاكم فيني، ونتقبل التعازي بعد موسم الرياض". ونتقبل التعازي بعد موسم الرياض". وكان تركي آل الشيخ قد غادر المملكة العربية السعودية في رحلة علاجية تأخرت لانشغاله بفعاليات موسم الرياض الذي ظهر فيه كبار نجوم الغناء بمصر والوطن العربي. Advertisements ويشار إلى أن عدد من رواد موقع التدوين العالمي، قد دشنوا هاشتاج تحت عنوان "سلامات يا أبو ناصر"، بعد تعرض تركي آل الشيخ لوعكة صحية طفيفة. شاهد الفيديو..

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