اليوم.. 4 مواجهات نارية في بطولة أفريقيا لكرة السلة

تستأنف اليوم الثلاثاء مباريات بطولة افريقيا للأندية لكرة السلة "سيدات" والمقامة حاليًا في مصر، وذلك بعد أن حصلت جميع الفريق على راحة من المباريات أمس الاثنين.
وتقام اليوم الثلاثاء 4 مواجهات قوية في دور
ويليها مباراة فاب الكاميروني وسي إن إس إس الكونغولي والتي تقام في الرابعة إلا ربع عصرًا، ضمن منافسات المجموعة الثانية، ثم يواجه الأهلي نظيره فيروفيارو الموزمبيقي حامل اللقب في تمام السادسة مساءً.
وتختتم المباريات في الثامنة والربع مساءً بلقاء سبورتنج أمام نظيره وزارة جبل النار النيجيري ضمن منافسات المجموعة الأولى.
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