رياضة | لجنة الكرة في الأهلي تطمئن فايلر بشأن كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة الكرة في الأهلي تطمئن فايلر بشأن كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب المهاجم المصري الدولي ونجم نادي الزمالك وديسبورتيفو أفيس البرتغالي محمود عبدالمنعم كهربا من إرتداء الفانلة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وقام كهربا بفسخ العقد الذي يربطه مع النادي البرتغالي، ما يجعل إنضمامه للنادي الأهلي في يناير مسألة وقت، بل وإنتشرت الأناء عن توقيعه رسمياً للنادي الأهلي.

وطمأنت لجنة الكرة في النادي الأهلي برئاسة الكابتن محسن صالح، المدير الفني السويسري للفريق رينيه فايلر بشأن اللاعب.

وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق أن فايلر يتحفظ على ضم الأهلي لكهربا، بعد الأزمات الكبيرة التي دخلها اللاعب مع ناديه السابق ومنتخب مصر.

Advertisements

وكان المدير الفني السويسري السابق لنادي الزمالك، ومدرب أهلي جدة السعودي الحالي كريستيان جروس قد تواصل مع فايلر، وأبلغه بأزمات كهربا المتعددة خلال ولايته مع نادي الزمالك.

وأقنعت إدارة النادي الأهلي ولجنة الكرة فايلر بجدوى ضم كهربا في ظل الإمكانيات الفنية العالية التي يمتلكها اللاعب.

وتعهدت اللجنة أمام فايلر بإحتواء اللاعب وعم إفتعاله أي أزمات خارج المستطيل الأخضر، وأنها ستسطيع السيطرة على اللاعب ووضعه على الطريق الصحيح في القلعة الحمراء.

وكان كهربا قد إنضم لنادي الزمالك في صيف عام 2015 قادماً من نادي إنبي، وخرج معاراً في أكثر من فترة لنادي إتحاد جدة السعودي، وجدير بالذكر أن كهربا أحد خريجي قطاع الناشئين في النادي الأهلي.