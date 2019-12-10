رياضة | آرسنال يستعيد نغمة الانتصارات بفوز ثمين على وست هام يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آرسنال يستعيد نغمة الانتصارات بفوز ثمين على وست هام يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم فريق ارسنال نتيجة مواجهة وست هام اليوم، حيث قلب تأخره بهدف إلى الفوز 3 /1 اليوم الاثنين في المرحلة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ويستهام يونايتد بهدف سجله المدافع الإيطالي أنجيلو أوجبونا في الدقيقة 38.

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لكن تحسن أداء ارسنال بشكل ملحوظ في شوط المباراة الثاني وتمكن الفريق من تسجيل هدفين حملا توقيع لاعب الوسط البرازيلي جابرييل مارتينيلي البالغ من العمر 18 عاما، والمهاجم الإيفواري نيكولاس بيبي في الدقيقتين 60 و66.

وأكد المهاجم الجابوني الدولي بيير إيميريك أوباميانج فوز ارسنال عبر تسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 69.

الفوز رفع رصيد ارسنال إلى 22 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد ويستهام عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.