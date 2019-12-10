رياضة | موعد مباراة أياكس وفالنسيا اليوم الثلاثاء 10/12/2019في دوري أبطال أوروبا| مشاهدة مباراة أياكس ضد فالنسيا بث مباشر ajax

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة أياكس وفالنسيا اليوم الثلاثاء 10/12/2019في دوري أبطال أوروبا| مشاهدة مباراة أياكس ضد فالنسيا بث مباشر ajax والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب آمستردام آرينا مباراة قوية اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر مباراى قوية فى ختام منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020، تجمع بين أياكس آمستردام الهولندي ونظيره فالنسيا الإسبانى، فى لقاء لا يقبل القسمة على اثنين لصعود إحداهما للدور التالي من البطولة الأوروبية.

موعد مباراة اياكس وفالنسيا بدوري أبطال أوروبا

يحل فريق فالنسيا ضيف ثقيل على نظيره اياكس آمستردام الهولندي ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020، فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة اياكس وفالنسيا بدوري أبطال أوروبا

يستضيف ملعب أمستردام ارينا مباراة أياكس وفالنسيا ضمن مباريات الجولة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 3 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا.

Advertisements

ترتيب المجموعة قبل مباراة أياكس وفالنسيا

أياكس 10 نقاط

فالنسيا 8 نقاط

تشيلسي 8 نقاط

ليل نقطة