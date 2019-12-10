رياضة | الأهلي يخطط للاستغناء عن 7 نجوم في يناير المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يخطط للاستغناء عن 7 نجوم في يناير المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن الأهلي يخطط في الساعات القليلة القادمة لحسم ملف اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل ضم عناصر جديدة قبل خوض المراحل الحاسمة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأفادت التقارير بأن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح ستعقد اجتماعاً مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بحضور محمود الخطيب رئيس النادي من أجل حسم هذا الملف.

وأكدت التقارير أنه من المقرر أن يشهد الاجتماع حسم مصير عدد من نجوم الأهلى أبرزهم أحمد الشيخ وصالح جمعة وصلاح محسن والأنجولي جيرالدو والعربي بدر وحسين السيد وعمار حمدي.