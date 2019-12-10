عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أرسنال يستعيد نغمة الفوز فى الدوري الإنجليزي بثلاثية وست هام

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

الخليج 365

استعاد أرسنال نغمة الفوز فى الدوري الإنجليزي، بعد تغلبه على مضيفه فريق وست هام، بنتيجة 3 – 1، فى المباراة التى جمعتهما مساء الاثنين، على ملعب "لندن الأولمبى"، فى ختام منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وأنهى وست هام الشوط الأول من اللقاء متفوقا بهدف سجله المدافع الإيطالي انجيلو أوجبونا، بالدقيقة 38 من زمن اللقاء، من ضربة رأسية قوية، اصطدمت بمدافع الجانرز، لتغير مسارها إلى الشباك.

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ولكن نجح أرسنال فى الشوط الثانى، فى تسجيل 3 أهداف خلال 9 دقائق، افتتح جابرييل مارتينلى أهداف الجانرز فى الدقيقة 60، ثم نيكولاس بيبى فى الدقيقة 66 واختتم النجم الجابونى بيير أوباميانج ثلاثية المدفعجية فى الدقيقة 69.

ويعد فوز أرسنال، على وست هام، هو الأول له فى الدوري الإنجليزي، منذ تغلبه على فريق بورنموث، بهدف نظيف، فى الجولة التاسعة، يوم 6 أكتوبر الماضى.

ورفع أرسنال رصيده للنقطة 22 فى المركز التاسع، بينما توقف رصيد وست هام عند 16 نقطة فى المركز السادس عشر، ويتصدر ليفربول برصيد 46 نقطة.