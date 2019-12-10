شكرا لقرائتكم خبر عن حمدالله يكذب النصراويين.. حالة غريبة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)، مسعد العضياني (الرياض)

حالة غريبة يمر بها اللاعب عبدالرزاق حمدالله محترف النصر وناديه، بسبب غيابه عن التدريبات، حيث أكد عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، عدم صحة الخبر الذي بثه المركز الإعلامي حول غيابه بعذر مسبق وموافقة من الجهاز الفني للاطمئنان على والدته التي تمر بوعكة صحية.

وقال حمدالله: «غيابي عن التدريب بسبب بعض الإجراءات الخاصة بي وكان هناك إذن من المدرب، ولا أعلم من أي مكان تأتيكم الأخبار أو من الشخص الذي يسرب لكم أخباراً مغلوطة أن أمي تمر بوعكة صحية، واعلموا أن من قال هذه الأخبار فهو كاذب، ولا حول ولا قوة إلا بالله».

يذكر أن حمدالله البالغ من العمر 28 عاماً يعد من أبرز المحترفين في الدوري السعودي وهداف فريقه النصر وساهم برفقة زملائه في حصول فريقه على لقب دوري المحترفين في الموسم الماضي، بتسجيله العديد من الأهداف الحاسمة.