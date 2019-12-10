«الإيقاف» يطارد الأحمدي والصحفي

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) يواجه قائد الفريق الاتحادي المغربي كريم الأحمدي، والمدافع زياد الصحفي خطر الإيقاف في حال حصولهما على الإنذار الرابع، في مباراة الفيصلي السبت القادم، والتي ستقام على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة في دوري كأس الأمير يواجه قائد الفريق الاتحادي المغربي كريم الأحمدي، والمدافع زياد الصحفي خطر الإيقاف في حال حصولهما على الإنذار الرابع، في مباراة الفيصلي السبت القادم، والتي ستقام على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يملك الثنائي 3 إنذارات ما قبل مواجهة الفيصلي المرتقبة، في حين سيستعيد الفريق الاتحادي الظهير الأيمن سعود عبدالحميد في لقاء الفيصلي القادم، بعد أن غاب عن مباراة الاتفاق الماضية بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات. هذا ويواصل المدرب تين كات تجهيز الفريق الاتحادي لمواجهة الفيصلي القادمة، من خلال تكثيف المناورات الكروية والسعي للاستقرار على النهج الفني والعناصر الأساسية التي سيخوض بها اللقاء القادم، ويطمح المدرب الاتحادي لتحقيق فريقه الفوز وحصد النقاط الثلاث والتقدم في سلم ترتيب فرق الدوري للموسم الحالي.



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