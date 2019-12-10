شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل: المكتسبات كبيرة.. حافظوا عليها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) شدد رئيس هيئة شدد رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل، أن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم حقق مكتسبات فنية خلال مشاركته في كأس خليجي 24، مؤكداً على أهمية المحافظة عليها ومضاعفة العمل استعداداً لما تبقى من مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. وكان رئيس هيئة الرياضة اجتمع بأعضاء بعثة الأخضر عند وصولهم إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، قادمين من الدوحة بعد الفراغ من المشاركة الخليجية، فيما ثمن رئيس اتحاد كرة القدم ياسر المسحل اهتمام القيادة الرياضية بالمنتخب، مؤكداً استشعار الجميع لحجم المسؤولية والاهتمام الذي تجده المنتخبات الوطنية من خلال المتابعة المستمرة من قبل رئيس هيئة الرياضة.



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