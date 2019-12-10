رازفان يؤجل خطة الانطلاقة «العالمية»

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) أجل مدرب فريق الهلال رازفان مخططاته الفنية لمواجهة فريق الترجي التونسي المقرر موعدها يوم السبت القادم، عند الساعة 5:00 عصرا، ضمن الجولة الثانية من بطولة أندية العالم التي ستنطلق غدا (الأربعاء) في العاصمة القطرية (الدوحة)، إذ سينخرط اللاعبون الدوليون ياسر الشهراني، وعبدالله عطيف، ومحمد كنو، وهتان باهبري، وسالم الدوسري، وسلمان الفرج في تدريبات الزعيم «بطل آسيا» يوم غد بعد أن تم منحهم راحة لمدة يومين عقب فراغهم من المشاركة مع منتخبنا الوطني في مباريات كأس «خليجي 24» التي اختتمت يوم الأحد الماضي، إذ ينتظر المدرب رازفان اكتمال عناصر الفريق لتنفيذ مخططاته الفنية لمباراة الترجي التونسي المرتقبة، وسيستأنف الفريق الهلالي تدريباته اليوم (الثلاثاء) بعد الراحة التي منحت لهم عقب مباراة الجبلين في كأس الملك، وسيبدأ المدرب رازفان في تجهيز الفريق فنيا لأولى مباريات بطولة أندية العالم. وستشهد التدريبات الجماعية مشاركة اللاعب جوفينكو بعد اكتمال جاهزيته الطبية وتعافيه من الإصابة التي غيبته عن مباراة الجبلين في «الكأس»، فيما سيواصل الثلاثي غوميز، ومحمد البريك، وصالح الشهري برامجهم العلاجية والتأهيلية.

أجل مدرب فريق الهلال رازفان مخططاته الفنية لمواجهة فريق الترجي التونسي المقرر موعدها يوم السبت القادم، عند الساعة 5:00 عصرا، ضمن الجولة الثانية من بطولة أندية العالم التي ستنطلق غدا (الأربعاء) في العاصمة القطرية (الدوحة)، إذ سينخرط اللاعبون الدوليون ياسر الشهراني، وعبدالله عطيف، ومحمد كنو، وهتان باهبري، وسالم الدوسري، وسلمان الفرج في تدريبات الزعيم «بطل آسيا» يوم غد بعد أن تم منحهم راحة لمدة يومين عقب فراغهم من المشاركة مع منتخبنا الوطني في مباريات كأس «خليجي 24» التي اختتمت يوم الأحد الماضي، إذ ينتظر المدرب رازفان اكتمال عناصر الفريق لتنفيذ مخططاته الفنية لمباراة الترجي التونسي المرتقبة، وسيستأنف الفريق الهلالي تدريباته اليوم (الثلاثاء) بعد الراحة التي منحت لهم عقب مباراة الجبلين في كأس الملك، وسيبدأ المدرب رازفان في تجهيز الفريق فنيا لأولى مباريات بطولة أندية العالم. وستشهد التدريبات الجماعية مشاركة اللاعب جوفينكو بعد اكتمال جاهزيته الطبية وتعافيه من الإصابة التي غيبته عن مباراة الجبلين في «الكأس»، فيما سيواصل الثلاثي غوميز، ومحمد البريك، وصالح الشهري برامجهم العلاجية والتأهيلية.

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