شكرا لقرائتكم خبر عن «الكورة الدائرية» تحقق أمنية عيسى بن راشد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

49 عاما عاشها البحرينيون على أمل تحقيق كأس الخليج، فقد تمنّع الذهب عنهم على مدى 23 نسخة أقيمت على مدى 5 عقود. وعلى الرغم من أن البحرين هي الدولة الخليجية التي سعت لتفعيل فكرة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونظمت أول بطولة في عام 1970، وكانت داعما رئيسيا لتأسيس واستمرار هذه البطولة، إلا أنها لم تحظ بشرف الفوز فيها في وقت حققتها جميع دول الخليج باستثناء اليمن. وظن الجميع مع تقدم النسخ أن تحقيق البحرين للبطولة بات في قاموس المستحيلات، ليخرج أحد وجوه الكرة البحرينية المشرقة ورئيس اتحادها السابق ونائب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة البحريني حاليا ليطلق تصريحا شهيرا «بأن الأحمر لن يحقق البطولة حتى تصبح الكورة مربعة». اليوم يعيش الشيخ عيسى بن راشد فرحة مضاعفة خصوصا أنه أحد بقايا الزمن الجميل للكرة الخليجية وأحد الوجوه الوضاءة في سماء بطولات الخليج صاحب الأحاديث الطريفة والكلام البحريني الجميل. فرحة الشيخ عيسى بن راشد كانت فرحة لكل مواطن خليجي فقد تناقل الجميع مقاطع له عقب الفوز، فيما نشر أحد المقربين مقطعا له وهو في منزله وعدد من البحرينيين يقدمون له التهاني والتبريكات. البحرين التي وصلت للنهائي للمرة الأولى في تاريخها بفوزها على الأخضر في الأراضي القطرية، إذ لم يتمكن المنتخب السعودي طوال بطولات الخليج من الفوز على البحرين باستثناء مباراة دور المجموعات التي انتهت بهدفين نظيفين. وتملك البحرين سجلا مميزا مع مدربها البرتغالي هيليو سوزا، إذ لم تخسر في آخر 10 مباريات سوى مباراتها مع الأخضر في دور المجموعات، وتمكنت في ظرف 4 شهور من الفوز ببطولة غرب آسيا بعد أن تفوقت في النهائي على العراق في أرضها بهدف نظيف، ثم قاد الأحمر من جديد لكسر العقدة الخليجية وتحقيق الكأس. ويقدم البحرين مستوى مميزا في التصفيات التأهيلية لكأس العالم 2022م وكأس آسيا 2023م، بعد أن تمكن من هزيمة إيران والتعادل مع العراق، وتحتل المركز الثاني خلف العراق بفارق نقطتين بعد مضي 5 جولات.