شكرا لقرائتكم خبر عن «قفاز» فواز «الأفضل» في «خليجي 24» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

في الوقت الذي حصل فيه حارس منتخبنا الوطني فواز القرني على أفضل حارس في كأس «خليجي 24» في الدوحة، كان يمني النفس بأن تكتمل فرحته بتحقيق اللقب الخليجي الرابع للأخضر السعودي، والأول في مسيرة القرني، ولكن وقف الحظ ضد الصقور الخضر، ولم تكتمل فرحة القرني الذي كان يريدها «فرحتين»، وخسر المنتخب الوطني الكأس الخليجية من أمام المنتخب البحريني بهدف مقابل لا شيء.

من جانبه، أكد القرني أنه وزملاءه حرصوا على تحقيق كأس «خليجي 24»، ولكن الحظ لم يحالفهم، وقال: الحمد لله على كل حال، وبمشيئة الله سنعوض في البطولات القادمة، مبينا أن جائزة أفضل حارس التي حصل عليها، جاءت نتاج تكاتف الجميع في المنتخب الوطني، وبإذن الله سننظر للمنافسات القادمة على الصعيد القاري، خصوصا التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأسي العالم 2022، وأمم آسيا 2023، وبإذن الله سنواصل الحضور وتشريف الوطن بالتأهل للمونديال العالمي، والكأس القارية.