شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر.. «أحمر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)

علمت "الخليج 365" من مصادرها الخاصة أن لاعب النادي الأهلي سلمان المؤشر دخل ضمن اهتمامات نادي الوحدة في فترة الانتقالات الشتوية التي ستنطلق في شهر يناير القادم، وتنتظر الإدارة الوحداوية دخول المؤشر للفترة الحرة مع مطلع العام 2020، من أجل الدخول في مفاوضات مع اللاعب في حال عدم توصله لاتفاق مع ناديه الحالي، وتهدف إدارة كرة القدم في الوحدة لتدعيم صفوف الفريق الكروي بلاعبين محليين وأجانب يشكلون إضافة فنية للفرسان، من أجل المنافسة على بطولات الموسم الحالي.

وأشارت المصادر إلى أن المدرب كارينيو يسعى لإعادة صياغة الفريق فنيا في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، إذ وصل المدرب كارينيو إلى قناعة تامة بأن هناك عناصر في الفريق الوحداوي لن تكون ضمن حساباته الفنية في ما تبقى من الموسم الحالي، ولا بد من وضعها على قائمة الانتقال للاستفادة من بيع عقودها المالية، وهم: علي الزبيدي، مشاري القحطاني، خالد بابطين، محمد القرني. ويهدف المدرب الوحداوي لصناعة فريق قادر على المنافسة على البطولات لسنوات قادمة.

يذكر أن اللاعب سلمان المؤشر، انضم للأهلي قادما من فريق الوحدة، وكانت بدايته مع الفريق الهلالي قبل ذلك.