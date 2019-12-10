شكرا لقرائتكم خبر عن 2.5 مليون جنيه إسترليني لـ«عالمية السنوكر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أعلنت الهيئة العامة للرياضة استضافة إحدى جولات بطولة العالم للسنوكر 2020، خلال الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر القادم بمسمى بطولة محترفي السنوكر أعلنت الهيئة العامة للرياضة استضافة إحدى جولات بطولة العالم للسنوكر 2020، خلال الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر القادم بمسمى بطولة محترفي السنوكر السعودية ، وحسب موقع «السنوكر» الدولي، فإن المملكة العربية السعودية ستستضيف البطولة لعشر سنوات قادمة حتى 2030، إذ سيشارك في البطولة 128 لاعبا، سيتنافسون على جائزة قدرها 2.5 مليون جنيه إسترليني. هذا وسيحدد نظام القرعة المواجهات في الدور الأول من الجولة التي سيشارك فيها اللاعبون المصنفون ما بين المركز الـ65 و128 بنظام خروج المغلوب، ثم ينتقل الفائزون لمواجهة اللاعبين المصنفين ما بين المركز 33 - 64 في الدور الثاني من الجولة، ليلتقي الفائزون منهم بأعلى 32 لاعبا من حيث التصنيف في الدور الثالث.



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