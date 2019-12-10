شكرا لقرائتكم الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة وادي دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم فريق الكرة الأول بالأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء قبل مواجهة وادى دجلة المقرر اقامتها غداً الأربعاء في بطولة الدوري العام.

وتحدث رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مع لاعبي فريقه على أهمية المباراة، بعد العودة من جديد لاستئناف المشوار المحلي، خاصة وان الفريق يحتل حالياً صدارة جدول ترتيب المسابقة.

ويعكف فايلر ومعاونيه خلال التدريبات الأخيرة على إصلاح الأخطاء التي ظهرت في الفريق خلال المباريات الأخيرة، وأبرزها اهدار الفرص السهلة وضعف الضغط والارتداد من الحالة الدفاعية للهجومية والعكس، وهى الأمور التي احتاجت عدده محاضرات فنية لحلها.