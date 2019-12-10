أعضاء نادي الثقة للمعاقين يؤدون مناسك العمرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادرت بعثة «نادي الثقة للمعاقين» بالشارقة، التي تضم ما يقارب من 50 معتمراً من أعضاء وعضوات النادي ومحارمهم والمشرفين، عبر مطار الشارقة الدولي إلى الأراضي المقدسة بالسعودية؛ لأداء مناسك العمرة ضمن برامج النادي، التي تهدف إلى تنمية الوازع الديني لدى أعضائه من ذوي الإعاقة.

وقال الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، إن إدارة النادي تسعى بكافة الطرق إلى تنمية كافة الجوانب الرياضية والثقافية والاجتماعية لدى أعضاء النادي، خاصة وأن فكرة العمرة جاءت لتجسد فكر مجلس الإدارة لتنمية الوازع الديني لدى الأعضاء؛ من خلال زيارة الأماكن المقدسة، وكذلك فك العزلة عنهم ودمجهم في المجتمع، كما توجه ابن خادم بالشكر والتقدير إلى كل من ساهم في هذا العمل الذي له تأثير نفسي كبير لدى أبنائنا من ذوي الإعاقة.

وقال المستشار حميد علي العبار نائب رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين رئيس لجنة التسويق وتنمية الموارد، إن هذه العمرة تأتي في إطار الرحلات المتعددة التي ينظمها النادي لتعريفهم بالأماكن المقدسة، وأداء مناسك العمرة وزيارة الأماكن الدينية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى زيارة بعض الأماكن؛ مثل: منى وعرفات ومصنع كسوة الكعبة المشرفة ومتحف الحرمين الشريفين وغيرها، موضحاً: إن الرحلة تستغرق 6 ليال في المدينة ومكة المكرمة، وقد صاحب الرحلة تنظيم محاضرات لأعضاء النادي؛ لتعريفهم بكيفية أداء مناسك العمرة وأهمية وفوائد أداء العمرة.