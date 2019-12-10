داسيلفـا: كلبـاء مصمـم علـى الفـوز اليـوم

شدد الأورغوياني خورخي داسيلفا، مدرب اتحاد كلباء على أهمية مباراة عجمان الليلة ونقاطها الثلاث التي تعني الكثير لفريقه، وتمثل تحدياً للخروج من دائرة النتائج السلبية وتحسين وضع الفريق في المنافسة.

قال: ندرك جيداً صعوبة المواجهة وقوة المنافس الذي يبحث هو الآخر عن التعويض بعد فقدانه العديد من النقاط خلال مبارياته الأخيرة، نحن جاهزون لهذا التحدي وأتمنى أن يظهر اللاعبون أفضل ما لديهم، وأن يتحلى الجميع بالروح القتالية والتركيز، ويبرهنوا على شخصية الفريق وقوته مع الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور.

وأشار المدرب داسيلفا إلى أن كلباء استفاد كثيراً من فترة التوقف عبر زيادة معدلات التناغم والانسجام والاستعداد بدرجة أكبر لاستحقاقات الدوري، وقال: لدى اللاعبين معرفة تامة بصعوبة المرحلة المقبلة في ظل البرمجة المضغوطة، خاصة أن إدارة النادي وعشاق «النمور» تعول على الفريق كثيراً في كتابة تاريخ جديد عبر الاستمرار في منظومة المحترفين.

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وعن الغيابات أكد المدرب داسيلفا أن الفريق سيفتقد اليوم جهود نجمه المميز بنبيل مالابا «هداف النمور»، بسبب الإيقاف للإنذار الثالث، مؤكداً في الوقت نفسه ثقته الكبيرة في قدرة الثنائي أحمد النقبي وإبراهيم سرحان على سد النقص.

من جانبه أكد اللاعب أحمد عامر النقبي، أن مباراة اليوم تمثل فرصة جيدة للعودة إلى طريق الانتصارات،

وعن تجربته الاحترافية المرتقبة مع نادي ليغانيس الإسباني أشار أنه يتطلع لتحقيق الاستفادة القصوى من التجربة، وأنه يخطط للحصول على مكان في قائمة فريق ليغانيس، وأن حلمه أن يخوض مباريات كبيرة أمام ريال مدريد وبرشلونة والتأهل للعب في البطولات الأوروبية.