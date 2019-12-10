بنـي يـاس ضيفـاً ثقيـلاً علـى «الملـك»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعود عجلة دوري الخليج العربي لكرة القدم إلى الدوران من جديد بعد توقف دام 32 يوماً، بسبب مشاركة منتخبنا الوطني في «خليجي 24».
وتقام اليوم 3 مواجهات ضمن الأسبوع الثامن حيث يستقبل الشارقة المتصدر (19 نقطة) ضيفه بني ياس، ويبحث عن تحقيق فوزه الثالث على التوالي والسابع هذا الموسم، بينما ضيفه صاحب المركز العاشر يتطلع للقفز عالياً، ويحل عجمان ضيفاً على اتحاد كلباء بينما يواجه خورفكان ضيفه الظفرة على أرض ملعب خالد بن محمد، وتستقطب مباريات اليوم الثاني الأضواء، حين سيواجه شباب الأهلي ضيفه الوحدة، على أن يستقبل العين ضيفه النصر، في الوقت الذي يتحول الجزيرة إلى حتا، بينما يلاقي الوصل ضيفه الفجيرة.
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