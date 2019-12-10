مواجهة مثيرة بين النصر والظفرة في نهائي كأس السلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

تشهد صالة نادي الوصل بزعبيل المشهد الأخير من «كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة لفرق الرجال»؛ حيث يلتقي النصر (حامل اللقب) مع الظفرة (مفاجأة المسابقة)؛ للمنافسة على أولى مسابقات الموسم المحلي لكرة السلة.

ويشهد ختام المسابقة لأول مرة وافد جديد إلى ساحة النهائيات؛ وهو فريق الظفرة الذي تأهل بجدارة إلى النهائي؛ رغم أنه بدأ مشواره الرسمي مع اللعبة بداية من الموسم الماضي، ومن موسمه الأول أظهر جاهزية وندية فاقت العديد من الفرق التي تمتلك تاريخاً طويلاً في اللعبة، وكان فوزه، أمس الأول، على الوصل بفارق «باسكت» بنتيجة (77-75) ووصوله إلى المباراة النهائية والمنافسة على اللقب، خير دليل على أن الفريق بخير، وأنه قادر على منافسة الكبار بقوة ليس على «كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة» اليوم؛ بل هو قادر على مزاحمة الكبار في كل المسابقات المحلية.

في المقابل، يسعى العميد النصراوي (حامل اللقب ووصيف آخر مسابقة رسمية)؛ وهي «كأس الاتحاد»، لمواصلة مشوار تفوقه، وحصاد جهد سنوات عديدة من العمل والإعداد للفوز اليوم، وإضافة لقب جديد.

وكان النصر نجح في إزاحة الشارقة، أمس الأول، في الدور نصف النهائي؛ وذلك بتحقيق فوز مستحق ومهم على الملك الشرقاوي بطل الخليج (96-91) أهله للمنافسة على اللقب اليوم، والاحتفاظ به لعام آخر.

ولن تكون المباراة سهلة ومحسومة مسبقاً لفريق النصر وفق ما يرى البعض؛ بل تشير كل التقارير إلى أن المباراة ستكون صعبة لتميز وجاهزية فريق الظفرة الذي سبق له الفوز على النصر في الدور التمهيدي في نفس المسابقة بفارق ليس قليل وبنتيجة (83-71).

ويتوقع أن يلعب النصر بطريقة حذرة حتى لا يقع في فخ مفاجآت الظفرةن ويخسر المباراة واللقب، معتمداً على كفاءة مدربه وخبرته الكبيرة، وعلى مهارة لاعبيه؛ وهم: صالح سلطان، كارلي فايز، راشد سالم، إبراهيم عبيد فرج، خميس علي عمر، حسن عبدالله، فيصل محمد علي، سعيد عبد الله، طلال سالم، حمد محمد علي، اريستون ميوري، وجالين بوند.

في المقابل، يسعى الظفرة الليلة لتحقيق مفاجأة جديدة له بتحقيق الفوز والتتويج باللقب وتحقيق إنجاز تاريخي للنادي يكمل به مسيرته الناجحة بقيادة المدرب السوري الشاب علي الشنطي، وبدعم شركة الألعاب بقيادة عيسى سيف المزروعي، وخلفان مرشد المرر المدير التنفيذي، وحسن الحمادي مشرف اللعبة.

ويخوض المدرب اللقاء ويغيب عنه محترفه الأساسي زوفونكو الموقوف من قبل الاتحاد؛ لسوء السلوك والذي تنتظره عقوبة من ناديه أيضاً، ويلعب بنفس المجموعة التي فاز بها، أمس الأول، على الوصل والتي تضم: ناصر درويش، عادل خميس، جوشين ليو، محمد أحمد علي، محمد ربيع مبارك، عادل صادق، محمد عوني، إيماندو، مانع سعيد، مال الله راشد، طلال مصبح، وعبد الله علي ناصر.

على خط آخر، تقام اليوم ضمن منافسات اليوم الختامي للمسابقة 3 مباريات؛ لتحديد المركز من الثالث وحتى الثامن، فيلتقي الوصل مع الشارقة في الخامسة مساء على ملعب نادي النصر؛ لتحديد المركزين الثالث والرابع، وفي نفس التوقيت يلتقي البطائح مع بني ياس على صالة النادي الأهلي؛ لتحديد المركزين الخامس والسادس، أما شباب الأهلي بطل الدوري الموسم الماضي وصاحب لقب «كأس الاتحاد» التي جرت أوائل الموسم الجاري فيقابل الجزيرة بملعب بني ياس؛ للعب على المركزين السابع والثامن، فيما كان العين حجز لنفسه المركز التاسع والأخير.



علي الشنطي: الظفرة قادر على الفوز

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أكد علي الشنطي، مدرب الظفرة، أنه لا بديل عن تحقيق الفوز بالمباراة النهائية، مشيراً إلى أن هذا ليس بالصعب أو المستحيل؛ فقد سبق لفريقه الفوز على النصر قبل أيام في نفس المسابقة، وهذا ما يدركه جميع لاعبيه، خاصة بعد فوزهم أمس الأول على الوصل الذي فاز مؤخراً على شباب الأهلي بطل الموسم الماضي وتسبب في خروجه من المسابقة. وأشار إلى أن غياب لاعبه المحترف زوفونكو للإيقاف سيكون مؤثراً في الفريق، متمنياً أن يعوض زملاؤه غيابه المؤثر خلال المباراة.



أحمد عمر: الاحترام مفتاح الانتصار



أكد أحمد عمر مدرب النصر أن وصول فريقه إلى الدور النهائي في المسابقة يحتم عليه السعي بكل قوة للفوز بالمباراة وحسم الكأس، مشيراً إلى أن المباراة ليست سهلة كما يتوقعها البعض بل ستكون صعبة وسيخوضها الخصم بهدف الفوز بها وتحقيق إنجاز تاريخي لنادي الظفرة في مجال اللعبة. وطالب عمر لاعبيه بالحذر الشديد وتنفيذ الخطة الموضوعة للمباراة وعدم التهاون، وإحكام السيطرة والحرص على حسم المباراة والفوز بالكأس.