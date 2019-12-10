شايفر: نتطلع إلى تحقيق الفوز على المتصدر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

أكد وينفريد شايفر، المدير الفني لبني ياس أن فريقه سيخوض مباراة الشارقة اليوم بدوري الخليج العربي، بعزيمة وروح وشجاعة من أجل تحقيق الفوز، على الرغم من قوة المنافس الذي يمتلك بين صفوفه منديز وكورنادو، مشيراً إلى أن اليونايتد فاز على السيتي رغم أن الأخير يمتلك بين صفوفه عناصر أقوى وأفضل.

وقال: «يتعين على فريق بني ياس تقديم 120% من مستواه لتكرار الفوز على الشارقة بعد أن حققنا الفوز عليه بهدفين في مستهل منافسات الموسم بكأس الخليج العربي، وأطالب اللاعبين بالمواصلة على ذات الأداء القوي الذي قدمه الفريق في مباراتي الفجيرة وحتا الماضيتين».

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وأضاف: «تابعت مباراة الشارقة أمام العين الماضية وقدم الملك أداء جيداً رغم الخسارة، حيث يملك الفريق بين صفوفه لاعبين مميزين أبرزهما منديز وكورنادو، وبني ياس قادر على إيقاف خطورتهما».

وذكر شايفر أن بني ياس يضم بين صفوفه بدلاء مميزين قادرين على تعويض غياب قائد الفريق فواز عوانة ولاعب الوسط جواو فيكتور اللذين سيغيبان عن اللقاء بسبب الإيقاف بعد حصولهما على البطاقة الحمراء.

وأوضح أن أندية أبوظبي ودبي دائماً ما تكون المرشحة لحصد البطولات، وحالة الشارقة أدهشته خاصة أن الفريق يقدم مستوى مميزاً أهله للتتويج بالدوري ويجعله قادراً على المنافسة خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن بني ياس يسير على خطى الملك في بناء فريق للمستقبل.

من جانبه عبر محمد كمعس لاعب الفريق عن ثقته في زملائه بعد العمل الجدي في التدريبات خلال الفترة الماضية تحضيراً لمواجهة الشارقة. وأشار إلى أن نقطة التعادل تعتبر إيجابية أمام الشارقة في ملعبه، بيد أن الفريق يبحث عن الفوز لاستئناف منافسات الدوري من جديد بشكل جيد.