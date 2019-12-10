«تأمل» لحمدان بن راشد يتوج بكأس اليوم الوطني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

شهد السباق الرابع للخيول بمضمار أبوظبي بعض المفاجآت، وتوج «تأمل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بلقب الشوط الخامس للخيول المهجنة الأصيلة «سباق الشيخ زايد بن سلطان - اليوم الوطني»، وفاز المهر «أونوراد» لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بسباق كأس شاطئ الراحة، وتوج الجواد «آر بي لم تري» للشيخة اليازية بنت سلطان بن خليفة آل نهيان ببطولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -اليوم الوطني، وحصدت خيول النابودة ثنائية في السباق عبر «إيه إف أشرس» و«نوف كي بري».

فاز «تأمل» عن جدارة بلقب سباق الشيخ زايد بن سلطان اليوم الوطني لمسافة 1600 متر الذي شهد مشاركة 16 خيلاً بفارق 1.25 طول عن الوصيف، تحت إشراف علي الرايحي وقيادة ساندرو بايقا، وكان أول الواصلين بتوقيت بلغ 1: 35: 38 دقيقة.

وظفر المهر «أونوراد» من إسطبلات العجبان العائدة إلى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بلقب كأس شاطئ الراحة «تكافؤ» المخصص للخيول العربية الأصيلة، في الشوط الأول لمسافة 2200 متر تحت إشراف عبدالله الحمادي وقيادة بريت دويل، ووصل إلى خط النهاية في توقيت قدره 2: 29: 41 دقيقة.

وتوج الجواد «آر بي لم ثري» للشيخة اليازية بنت سلطان بن خليفة آل نهيان ببطولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان اليوم الوطني، والذي جاء بمشاركة 16 خيلاً لمسافة 1600 متر، وبلغت جوائزه نصف مليون درهم، وجاء تفوق الجواد بقيادة فابريسي فيرون بتوقيت قدره 1: 45: 15دقيقة.

وذهب لقب سباق العجبان إلى المهر «جاب عنيد» العائد إلى سمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم والذي تفوق على 14 خيلاً في الشوط الثاني المخصص للمبتدئة مواليد الإمارات بقيادة فرنادو جارا، وإشراف عرفان إلهي بزمن قدره 1: 19: 44 دقيقة.

وواصلت خيول النابودة علاقتها الجيدة بالفوز في سباق كأس الوثبة ستاليونز عبر الجواد «ايه إف أشرس» بقيادة تاج أوشي وإشراف إرنست أورتيل في الشوط الرابع تكافؤ توليد الإمارات، بمشاركة 16 خيلاً، ووصل إلى خط النهاية بتوقيت قدره 1: 33: 12 دقيقة.

واختتم الحفل بمعانقة الفرس «نوف كي بي» لخالد النابودة للقب سباق الشامخة للمهرات والفرسات «تكافؤ» بقيادة أنطونيو فريزو.

وتوج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والأسترالي كيم ولتون مدير نادي أبوظبي للفروسية.

وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي نجاح احتفال نادي أبوظبي للفروسية باليوم الوطني للدولة، والذي جاء بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس نادي أبوظبي للفروسية، وقال: «مناسبة غالية على قلوبنا، وهي ذكرى جميلة بتأسيس الدولة، وكان من المهم أن تخصص أمسية بهذه المناسبة ضمن حفل نادي أبوظبي للفروسية، بمشاركة نخبة من أفضل الخيول في الدولة».