

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل الفرنسي تيو هيرنانديز الظهير المثالي في ميلان والملتحق بالفريق قادماً من ريال مدريد في الصيف ، على يمين الملعب ويساره أمام مضيفه بولونيا وتسبب في ركلة جزاء للخصم ثم يفوز فريقه 2-3 في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أمس الأول.

وهذه أول مرة هذا الموسم يسجل فيها ميلان ثلاثة أهداف في مباراة واحدة وكذلك أول مرة يفوز فيها في مباراتين متتاليتين منذ تولي ستيفانو بيولي تدريب الفريق في أكتوبر الماضي.

وافتتح كشيشتوف بيونتك التسجيل بعد ربع ساعة من البداية عبر ركلة جزاء قبل أن يضيف هيرنانديز الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 32 رغم أن المدافع الفرنسي سجل هدف تقليص الفارق لبولونيا بالخطأ في مرماه قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق.

وأعاد جياكومو بونافنتورا إلى ميلان فارق الهدفين لكن اضطر للتماسك حفاظا على الفوز بعدما تسبب هيرنانديز في ركلة جزاء ضد ريكاردو أورسوليني نفذها نيكولا سانسوني بنجاح قبل 6 دقائق من النهاية.

وتعرض مشجع للطعن بالقرب من ملعب بولونيا عقب لقاء الفريقين بسبب نزاع حول سروال رماه أحد لاعبي النادي اللومباردي في نهاية المباراة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقام لاعبو ميلان برمي القمصان والسراويل إلى المشجعين في المدرجات عقب الفوز الثمين 3-2 في المرحلة الخامسة عشرة، تعبيرا لهم عن شكرهم على سفرهم إلى بولونيا لتشجيعهم.

ونشب خلاف بين اثنين من مشجعي نادي ميلان في المدرجات، واستمر خارج ملعب ريناتو دالارا حيث قام أحدهما بطعن الآخر في بطنه، ما استدعى نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة.