خلف الحبتور: «دولية التنس» علامة مضيئة في تاريخ اللعبة

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تدخل منافسات بطولة الحبتور الدولية للتنس للسيدات في نسختها ال22 المراحل الحاسمة، حيث يشهد اليوم 11 مباراة تستكمل بها مباريات الدور الأول للفردي، فيما ستنطلق منافسات الزوجي يوم غد الأربعاء لإتاحة الفرصة للاعبات للوصول والتدريب والفرص المتساوية.

بمناسبة انطلاقة النسخة الحالية من البطولة، أعرب رجل الأعمال خلف أحمد الحبتور رئيس ومؤسس مجموعة الحبتور المنظم للبطولة عن سعادته بما وصلت إليه البطولة من مكانة على الساحتين الإقليمية والعالمية بعد أن مهدت الطريق للعديد من كبريات البطولات بالمنطقة والعالم.

وقال الحبتور: «سعادتنا ومصدر فخرنا أن البطولة التي أصبحت قبلة لكل لاعبة تحلم بالوصول إلى العالمية تحمل اسم عائلتنا «الحبتور» ونحن في مجموعة الحبتور ندعم كل لاعبة واعدة سواء إماراتية أو عربية أو من الدول الصديقة دون استثناء ونقدم للجميع الدعم والتسهيلات التي تسهل من مهمتهم وتدفعهم إلى التألق والإبداع».

وأشار الحبتور إلى أن البطولة باتت علامة مضيئة في تاريخ التنس العالمي وتطورت بشكل مذهل ويكفي أن موقع الاتحاد الدولي يعتبرها البطولة الأفضل والأضخم في السنوات الأربع الأخيرة من حيث التنظيم والمشاركة وقوة تصنيف اللاعبات والاستقبال والتسهيلات والضيافة المتميزة، وتوجه بالشكر إلى الاتحاد الدولي للعبة وإلى اتحاد الإمارات للتنس على دعمهما المعنوي للبطولة مما أعطاها بعداً إضافياً.

وأشاد بالتغطية الإعلامية مؤكداً أن الإعلام شريك في النجاحات منذ بداية المشوار قبل 21 عاماً، مشيراً إلى أن تغطية قناة دبي الرياضية المباشرة تسهم بلا شك في الترويج لها ولرياضة الإمارات ولمدينة دبي.

وسيكون عشاق التنس على موعد اليوم الثلاثاء مع 4 مباريات قوية للغاية من بين ال11 مباراة، حيث تلتقي البلجيكية ويكماير منينا مع إحدى اللاعبات المتأهلات من مباريات أمس الاثنين، وتسعى منينا إلى العودة إلى تصنيفها ال12 على العالم بعد أن تراجعت كثيراً، كما تلعب البولندية حاملة لقب البطولة عام 2008 والتي تم دعوتها ببطاقة منحة أمام سوربيس تورمو المصنفة الخامسة على البطولة، بينما تلاقي السلوفاكية فيكتوريا منافستها المتأهلة من منافسات أمس، وستجمع مباراة مسك ختام اليوم وهي مباراة صعبة بين اللاعبة الروسية الصاعدة انستاسيا المصنفة رقم 8 على البطولة وبطلة العالم للشابات العام الماضي والتي يتوقع لها مستقبل باهر في عالم اللعبة والأوكرانية كالينينا.

من جانب آخر تتواصل منافسات بطولة كأس الحبتور الثالثة للتنس والتي تشهد مشاركة 150 لاعباً من المواطنين والمقيمين الذين يشاركون في 6 بطولات في فردي الرجال والسيدات والشبان والشابات والناشئين والناشئات.

على خط متصل، أكد نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس أحمد عبدالملك أهلي أن بطولة الحبتور ساهمت بالتشجيع على ممارسة رياضة التنس بين أبناء الإمارات من المواطنين والمقيمين وبشكل واسع من خلال استقطاب أفضل اللاعبات للمشاركة في المنافسات والتغطية الإعلامية البارزة والترويج لها بشكل ساهم بنشر ثقافة اللعبة، وأكد أن لبطولات الحبتور دوراً فاعلاً بنشر اللعبة في الوسط النسائي داخل الدولة.

وأعرب أهلي عن تطلعاته لأن تستغل مجالس إدارة الأندية وأولياء الأمور البطولة وتتابع منافساتها من المدرجات للتعرف عن قرب على رياضة التنس لكي تكون نقطة انطلاق نحو ممارستها مستقبلاً وبما يعود بالنفع على تنس الإمارات، مؤكداً أن اللجنة المنظمة للبطولة أعدت أجواء رائعة لاستقبال الجمهور ومن يتطلع لمتابعة المنافسات، مضيفاً أن الكثير من اللاعبات المصنفات تخرجن من بطولة الحبتور على الصعيد الدولي ويمكن لهذه البطولة القوية بمنافساتها والرائعة بتنظيمها أن تساهم بتعزيز بنات الإمارات لممارسة التنس والتفوق به مستقبلاً.