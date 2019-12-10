رازوفيتش: لاعبو الظفرة قادرون على تقديم الأفضل

أكد الصربي فوك رازوفيتش، المدير الفني لنادي الظفرة،ثقته في تقديم لاعبيه لمباراة كبيرة الليلة أمام مستضيفهم خورفكان، وتوقع أن يلعب خط هجوم الفريق دوراً مهماً اليوم في المباراة ويساعد الفريق على تحقيق الفوز.

وأشار المدرب إلى أن فترة التوقف الأخيرة أتاحت للفريق الفرصة من أجل التقاط الأنفاس، وشفاء بعض اللاعبين المصابين، فيما يقترب راشد مهير من العودة إلى صفوف الفريق.

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وأوضح رازوفيتش،أنه لم يكن سعيداً خلال الأسابيع الماضية بسبب بعض المشاكل الصغيرة وتكرار سيناريو الخروج من كأس الخليج العربي كما العام الماضي، بيد أنه جدد ثقته في أن يظهر اللاعبون بأفضل صورة، مشدداً على أنهم يعملون كعائلة وضمن منظومة احتراف لا تؤثر فيها المشاكل بل تزيدها قوه.

وأشاد المدرب الصربي بغريمه نادي خورفكان، وقال إنه تغير مع مدربه الجديد، وبات يؤدي بصورة أفضل، كما ظهر من خلال لقاء العين بكأس الخليج العربي.

من جانبه أكد محمد حمدان الزعابي لاعب خط وسط الظفرة أنهم كلاعبين أكملوا استعدادهم للمباراة بتوجيهات الجهاز الفني، مبيناً أن الفريق استفاد من فترة التوقف لعلاج بعض مشاكل الفريق. وشدد على أن التركيز سيكون شعار فارس الظفرة.