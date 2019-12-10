دورتان للحكام والمدربين في اتحاد الكرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت، أمس، بمقر اتحاد الإمارات لكرة القدم في دبي، محاور دورة الاتحاد الدولي لدعم وتطوير حكام الاتحادات المحلية، التي ينظمها اتحاد الكرة بالتعاون مع الفيفا لمدة أربعة أيام بمشاركة 46 حكماً من الفريق الأول.

شهد الافتتاح الرسمي للدورة محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وعلي الطريفي مدير إدارة الحكام، وستيف بينت المدير الفني، وأحمد يعقوب مستشار إدارة الحكام، إلى جانب المحاضرين الدوليين: إسماعيل الحافي، وماديمبا مباكي، إضافة إلى المحليين.

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ودعا الأمين العام للاتحاد، قضاة الملاعب الذين يشاركون في الدورة إلى الاستفادة من المحاور التي تتناول تعديلات القانون الدولي لكرة القدم، ومستجدات التحكيم على الساحة العالمية، وتقنية حكم الفيديو، مؤكداً حرص اتحاد الكرة على إقامة مثل هذه الدورات .

كما انطلقت، أمس الأول، فعاليات الفترة الرابعة والأخيرة للدورة التدريبية لمدربي كرة القدم؛ لنيل دبلوم التدريب المستوى «A»، التي يُنظمها اتحاد الكرة بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي.

وقدم ميشيل سابلون المدير الفني للاتحاد محاضرة عن حراسة المرمى بالأفكار التي طورتها الإدارة الفنية من خلال منهج أكاديمي وتدريبي لحراس المرمى، وفي المحاضرة الثانية التي قدمتها الدكتورة ريمة الحوسني رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات وعضو اللجنة الطبية بالاتحاد الآسيوي، تم التعريف بالمنشطات والحالات التي تعد فيها إيجابية.